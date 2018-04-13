Работница пензенского областного центра СВМП попалась на взятке Криминал

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении заместителя заведующего аптекой пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в должностные обязанности заместителя заведующего аптекой входит обеспечение центра лекарственными средствами и изделиями медназначения — контроль снабжения ими учреждения, участие в формировании заявок и договоров на закупки препаратов, поиск наиболее выгодных поставщиков медикаментов и ведение переговоров. 11 апреля 2018 года подозреваемая, находясь в здании ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Пензенской области» лично получила от представителя одного из ООО, взятку в размере 46 тыс. рублей за совершение в пользу данной фирмы действий, входящих в ее служебные полномочия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что подозреваемая должна была оказывать содействие в заключении центром с этой организацией договоров на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, то есть без проведения аукционов, уведомлять ее представителей о планируемых закупках, а также оказывать общее покровительство.

«Непосредственно после получения денег женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.