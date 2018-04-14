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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке авиабилетов в Крым

14:57 | 14.04.2018 | Криминал

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы попалась на уловку мошенников при покупке авиабилетов в южном направлении через интернет.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке авиабилетов в Крым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» она нашла объявление о продаже авиабилетов в Крым и перешла по ссылке на сайт, на котором оформила покупку двух билетов на сумму 7 тыс. 370 рублей и оплатила их банковской картой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что деньги были списаны со счета женщины, однако билеты она так и не получила.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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