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В Колышлейском районе несовершеннолетний подозревается в краже проводов из цеха

09:08 | 15.04.2018 | Криминал

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Колышлей, 15 апреля 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Колышлейского района Пензенской области подозревается в краже 160 метров медных проводов с кран-балок из промышленного цеха в поселке Родниковский.

В Колышлейском районе несовершеннолетний подозревается в краже проводов из цеха

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник проник в помещение недействующего промышленного цеха через открытое окно.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

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