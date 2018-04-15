В Пензе завершено расследование дела о хищении 5 км рельсов Криминал

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с хищением в Пензе 5 км рельсов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», завершено. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции пензенского ЛО МВД России на транспорте в 2017 году при проведении оперативно-разыскных мероприятий выявлена преступная группа, совершившая хищение крупной партии рельсов», —пояснила она.

По словам Ирины Волк, в ходе расследования установлено, что в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года группа работников железнодорожного предприятия, документально создав неучтенные излишки, похитила 100 тонн рельсов на сумму более 1 млн. рублей, а затем сдала в пункт приема металлолома.

«В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд», — пояснила она.