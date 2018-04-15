В Пензе мужчина лишился более 3 тыс. рублей во время доставки шашлыка Криминал

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. 37-летний мужчина лишился более 3 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества при доставке шашлыка в Пензе.

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«На его мобильный телефон позвонил неизвестный и сделал заказ на доставку шашлыка в отель на улице Кулакова. Когда мужчина приехал по указанному адресу и перезвонил, незнакомец сказал, что задерживается, и попросил приобрести продукты питания, а также пополнить счет абонентского номера мобильной связи, обещая вернуть деньги при встрече. Следуя инструкциям злоумышленника, он перевел 3 тыс. 150 рублей по указанным реквизитам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.