В Пензе вынесен приговор по делу о смерти человека в ходе конфликта из-за громкой музыки Криминал

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области, признанный виновным в убийстве одного знакомого и причинении легкого вреда здоровью другого, приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 10 января 2018 года житель села Софьино Сердобского района 1999 года рождения пришел в гости к своему знакомому. Дома у последнего находился еще один приятель. Молодой человек предложил им совместно распить спиртное, принесенное с собой. Они согласились. Молодые люди начали пить алкоголь, слушали музыку. В процессе общения злоумышленник потребовал от хозяина дома, чтобы он убавил ее громкость», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что мужчина выполнил просьбу, однако гость начал вести себя агрессивно и предъявлять ему претензии по поводу ранее возникавших конфликтов.

«В результате ссоры он не менее двух раз ударил кулаком в грудь хозяина дома, затем вытащил из своего кармана складной нож и не менее трех раз вонзил его в грудную клетку, а также ноги потерпевшего. Таким образом, мужчине 1986 года рождения были причинены резаные раны, расценивающиеся как легкий вред здоровью. В это время находившийся в гостях у потерпевшего приятель 1981 года рождения, увидев происходящее, начал успокаивать злоумышленника, пытался остановить его. Тот в ответ на его действия не менее двух раз ударил мужчину кулаком и не менее одного раза тем же складным ножом в грудь. Тем самым виновный причинил второму потерпевшему переломы ребер и колото-резаную рану грудной клетки, от которой мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие работники скорой медицинской помощи констатировали его смерть», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в момент совершения преступлений в доме находился отчим первого потерпевшего, он набросился на молодого человека и повалил его на пол, вдвоем мужчинам удалось удерживать злоумышленника до прибытия сотрудников полиции.

«Житель Сердобского района был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия он отказался от дачи показания, пожелав воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — отметила она.

По словам Татьяны Махницкой, приговор не вступил в законную силу.