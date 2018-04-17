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В Пензенской области к 4 годам колонии приговорен мужчина, надругавшийся над родственником

17:31 | 17.04.2018 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. 19-летний мужчина приговорен в Пензенской области к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего родственника.

В Пензенской области к 4 годам колонии приговорен мужчина, надругавшийся над родственником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, сотрудники зареченского межрайонного следственного отдела собрали доказательства по пяти эпизодам преступления.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года молодой человек 1998 года рождения, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего родственника. Аналогичные противоправные действия были совершены им в отношении потерпевшего еще четырежды — летом и в начале осени того же года», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на период следствия злоумышленник был заключен под стражу.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.

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