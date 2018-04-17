В Пензенской области к 4 годам колонии приговорен мужчина, надругавшийся над родственником Криминал

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. 19-летний мужчина приговорен в Пензенской области к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего родственника.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, сотрудники зареченского межрайонного следственного отдела собрали доказательства по пяти эпизодам преступления.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года молодой человек 1998 года рождения, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего родственника. Аналогичные противоправные действия были совершены им в отношении потерпевшего еще четырежды — летом и в начале осени того же года», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на период следствия злоумышленник был заключен под стражу.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.