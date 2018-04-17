В Пензе по факту получения взятки инспектором ДПС проведут служебную проверку Криминал

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области выявили факт получения взятки инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД, в связи с чем назначена служебная проверка.

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«Предварительно установлено, что данный сотрудник получил от гражданина незаконное вознаграждение за непринятие мер по фиксации факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении полицейского за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а также его ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.