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В Пензе по факту получения взятки инспектором ДПС проведут служебную проверку

18:05 | 17.04.2018 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области выявили факт получения взятки инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД, в связи с чем назначена служебная проверка.

В Пензе по факту получения взятки инспектором ДПС проведут служебную проверку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что данный сотрудник получил от гражданина незаконное вознаграждение за непринятие мер по фиксации факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении полицейского за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а также его ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.

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