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В Мокшанском районе мастер признан виновным в смерти электромонтера

08:48 | 18.04.2018 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Мастер мокшанского РЭС, признанный виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть электромонтера в Пензенской области, приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В Мокшанском районе мастер признан виновным в смерти электромонтера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 31 августа 2017 года мастер мокшанского РЭС, будучи ответственным за выполнение работ на электроустановках, самовольно направил подчиненного ему электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 1983 года рождения в деревню Пяша Мокшанского района для перетяжки проводов между опорами при помощи подъемника-люльки автомашины «ГАЗ». При этом им не был оформлен обязательный наряд-допуск, не проведена соответствующая подготовка рабочего места — не были отключены все воздушные токопроводящие линии, участок работ с двух сторон и подъемник-люлька не были заземлены. Кроме того, у электромонтера отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты — диэлектрические перчатки, галоши, заземляющие устройства, изолирующие штанги, клещи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в результате работник был поражен техническим электрическим током и скончался на месте происшествия.

«Следует отметить, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства мужчина не признал свою вину в инкриминируемом деянии, однако органом следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мастера к совершению данного преступления. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.

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