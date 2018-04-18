Уроженец Оренбургской области задержан в Тольятти по подозрению в совершении краж в Пензе Криминал

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. 50-летний уроженец Оренбургской области задержан в Тольятти с имуществом, похищенным у жителей Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, первой в полицию обратилась 50-летняя женщина, у которой в дневное время были украдены ювелирные изделия, дубленка и 130 тыс. рублей из квартиры в Железнодорожном районе города.

«Впоследствии в подразделения полиции областного центра поступили заявления об аналогичных кражах, которые были совершены при похожих обстоятельствах в других районах Пензы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что был установлен автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник, после чего на его розыск были ориентированы сотрудники полиции, в итоге подозреваемый был задержан.

«При допросе гражданин признался в совершении краж. Он пояснил, что в квартиру жительницы Железнодорожного района он решил проникнуть, убедившись в отсутствии жильцов дома. Злоумышленник вскрыл металлическую входную дверь принесенным с собой гвоздодером, после чего вошел в жилище и похитил деньги, а также ценные вещи. По факту совершения краж возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу», — добавили в управлении.