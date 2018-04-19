EN
11:43:44 Четверг, 19 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник выманил деньги у жительницы Пензы, продававшей щенков

09:44 | 19.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, разместившая в интернете объявление о продаже щенков, стала жертвой мошенничества.

Мошенник выманил деньги у жительницы Пензы, продававшей щенков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Он попросил назвать номер карты для перевода денег, а также пройти к банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в итоге женщина, сама того не понимая, подключила к чужому номеру услугу «Мобильный банк», после чего обнаружила списание со счета двух своих карт 12 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе состоялся финал конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов «Пензаэнерго» стало лидером рейтинга филиалов «МРСК Волги» по борьбе с потерями
Представители ПГУАС разработали концепцию развития парка в Заречном Пензенская область присоединится к Европейской неделе иммунизации
Штраф заплатит жительница Пензенской области, ударившая бывшую свекровь В Пензе губернатор предложил проверять знания врачей через год после окончания вуза
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама