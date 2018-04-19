Мошенник выманил деньги у жительницы Пензы, продававшей щенков Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Жительница Пензы, разместившая в интернете объявление о продаже щенков, стала жертвой мошенничества.

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«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Он попросил назвать номер карты для перевода денег, а также пройти к банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в итоге женщина, сама того не понимая, подключила к чужому номеру услугу «Мобильный банк», после чего обнаружила списание со счета двух своих карт 12 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.