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«Ясновидящие» выманили у жительницы Пензенской области более 320 тыс. рублей

19:05 | 19.04.2018 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала доверчивая жительница Каменского района Пензенской области, перечислившая более 320 тыс. рублей неизвестным лицам за избавление от недуга на расстоянии.

«Ясновидящие» выманили у жительницы Пензенской области более 320 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В одной из телевизионных передач 52-летняя женщина увидела рекламу услуг дистанционного лечения ясновидящими и позвонила по контактному телефону. Незнакомка пояснила ей, что организация находится в Москве и лечение будет платным, после чего продиктовала реквизиты для перечисления денег. В течение месяца женщина перевела 324 тыс. рублей, неоднократно созваниваясь при этом с неизвестными, которые проводили с ней беседы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Каменского района осознала обман после того, как прошла обследование в поликлинике и врачи не выявили улучшения состояния ее здоровья.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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