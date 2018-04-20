В Никольском районе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему знакомого трубой Криминал

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. 30-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, который скончался от полученных травм, в Никольском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, 15 апреля он пришел в дом своего знакомого 1958 года, чтобы выяснить с ним отношения. Причиной их конфликта, начавшегося в конце 2017 года, стала женщина. С собой злоумышленник принес спиртное, в процессе распития которого между мужчинами в очередной раз возник конфликт. Хозяин дома оскорбительно высказался в адрес гостя, а затем в ходе драки нанес мужчине два удара скалкой по голове, после чего схватился за лом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что гость взял в руки стоявший около дома фрагмент металлической трубы длиной более 1 метра и начал им бить по голове оппонента.

«После первых двух ударов мужчина упал на землю, но и после этого злоумышленник продолжил избивать его трубой. И лишь когда тот перестал подавать признаки жизни, он остановился. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — уточнила она.