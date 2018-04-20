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В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков

18:05 | 20.04.2018 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. 17-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт в Пензе наркотических средств в крупном размере.

В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, житель Пензы 2001 года рождения, используя интернет, в ходе переписки с неустановленным лицом согласился за денежное вознаграждение участвовать в осуществлении деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Получив от него информацию о нахождении «закладки», около 23.00 7 марта 2018 года он прибыл на такси в район СНТ «Дубрава», чтобы забрать наркотик», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что юноша должен был впоследствии расфасовать запрещенное вещество на более мелкие партии и сбыть его потребителям.

«Прибыв на место, молодой человек не успел забрать наркотик из тайника, поскольку был задержан сотрудниками полиции», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — он состоит на профилактическом учете в отделе ПДН.

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