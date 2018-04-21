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Жительницу Белинского района подозревают в краже денег у бывшей владелицы номера телефона

14:08 | 21.04.2018 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. 26-летняя жительница Белинского района Пензенской области подозревается в краже почти 4 тыс. рублей со счета бывшей владелицы своего телефонного номера, к которому остался подключен «Мобильный банк».

Жительницу Белинского района подозревают в краже денег у бывшей владелицы номера телефона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она получила абонентский номер мобильной связи, которым ранее пользовалась 53-летняя жительница Пензы. Молодая женщина узнала, что к нему подключена услуга «Мобильный банк», и воспользовалась этим обстоятельством, чтобы похитить деньги со счета банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что жительница Белинского района призналась в содеянном, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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