В Пензенской области мошенники выманили деньги у женщины, пытавшейся взять кредит Криминал

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Злоумышленники выманили 20 тыс. рублей у жительницы Каменского района Пензенской области, которая на нескольких сайтах разместила заявки на получение кредита в размере 100–150 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Через два дня ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что собеседнице одобрен кредит на 100 тыс. рублей, но для его получения необходимо оплатить первоначальный взнос и страховку», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина выполнила указания незнакомки и перевела необходимую сумму по указанным реквизитам, однако деньги она так и не получила, а телефон неизвестной оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.