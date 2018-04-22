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В Пензенской области мошенники выманили деньги у женщины, пытавшейся взять кредит

09:37 | 22.04.2018 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Злоумышленники выманили 20 тыс. рублей у жительницы Каменского района Пензенской области, которая на нескольких сайтах разместила заявки на получение кредита в размере 100–150 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензенской области мошенники выманили деньги у женщины, пытавшейся взять кредит

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Через два дня ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что собеседнице одобрен кредит на 100 тыс. рублей, но для его получения необходимо оплатить первоначальный взнос и страховку», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина выполнила указания незнакомки и перевела необходимую сумму по указанным реквизитам, однако деньги она так и не получила, а телефон неизвестной оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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