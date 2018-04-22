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Второе дело возбуждено в отношении пензенца, подозреваемого в обороте наркотиков

16:45 | 22.04.2018 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Второе уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1986 года рождения, который, будучи подозреваемым в незаконном обороте наркотиков, вновь попался с запрещенным веществом.

Второе дело возбуждено в отношении пензенца, подозреваемого в обороте наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники полиции в конце 2017 года на территории Первомайского района Пензы задержали мужчину, при личном досмотре которого была обнаружена пачка из-под сигарет, а внутри — сверток из полимерного материала, перевязанный изолентой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по результатам экспертного исследования установлено — находившееся в пачке вещество является героином, по факту его незаконного приобретения было возбуждено уголовное дело.

«Уже являясь фигурантом данного дела, в феврале подозреваемый вновь был задержан полицейскими при аналогичных обстоятельствах. В ходе личного досмотра стражи порядка нашли у него и изъяли сверток с героином. По данному факту также возбуждено уголовное дело», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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