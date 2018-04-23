В Кузнецком районе мужчина обвиняется в смерти отца Криминал

Кузнецк, 23 апреля 2018. PenzaNews. 30-летний житель Кузнецкого района Пензенской области обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью отца, который скончался от полученных травм.

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«По данным следствия, вечером 18 апреля 2018 года 53-летний житель села Сухановка Кузнецкого района употреблял спиртное у одного из односельчан. Домой его привел сын 1988 года рождения, поскольку один из знакомых зашел к нему и сказал, что мужчина изрядно пьян», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что по приходу домой сын также выпил, после чего между родственниками произошел конфликт.

«Как пояснил мужчина в ходе допроса, он точно не может сказать, из-за чего поссорился с отцом: помнит лишь, что тот сказал ему «какое-то обидное слово» и пытался его ударить рукой по лицу. Он увернулся, но, разозлившись, дважды сам ударил родственника по лицу кулаками, а после того, как тот упал, несколько раз ударил его ногой по телу. Увидев, что отец стал задыхаться, сын не придал этому значения, решив, что он придет в себя без посторонней помощи, и вышел на улицу покурить. В это время с работы вернулась его мать, которой он рассказал, что подрался с отцом. Женщина незамедлительно вызвала скорую, однако прибывшие медработники уже ничем не могли ему помочь», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки с переломами ребер.

«30-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе допросов он полностью признал вину в причинении смерти отцу и пояснил обстоятельства совершения преступления. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Татьяна Махницкая.