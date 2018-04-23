EN
19:35:58 Понедельник, 23 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка лишилась более 350 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже

16:49 | 23.04.2018 | Криминал

Печать

Кузнецк, 23 апреля 2018. PenzaNews. 46-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, решившая торговать на бирже ценных бумаг, лишилась более 350 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Жительница Кузнецка лишилась более 350 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, женщина заполнила анкету на одном из сайтов, после чего с ней по телефону связалась незнакомка, которая представилась сотрудницей финансовой компании.

«Она сказала, что для регистрации необходимо внести 250 долларов США. Впоследствии в период с декабря 2017 года по март 2018 года жительница Кузнецка с целью получения прибыли в ходе биржевых торгов несколькими платежами перечислила 354 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники» Разрушающийся дом на Кулибина в Пензе до сих пор не отключен от электроэнергии
В пензенском «Квартале Луи» рассмотрели лучшие практики сопровождаемого проживания В Кузнецком районе мужчина обвиняется в смерти отца
«Ростелеком» предложил два вида камер для видеонаблюдения вне дома Подрядчиков, работавших по проекту «БКД», начали привлекать к восстановлению асфальта
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама