Жительница Кузнецка лишилась более 350 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже Криминал

Кузнецк, 23 апреля 2018. PenzaNews. 46-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, решившая торговать на бирже ценных бумаг, лишилась более 350 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, женщина заполнила анкету на одном из сайтов, после чего с ней по телефону связалась незнакомка, которая представилась сотрудницей финансовой компании.

«Она сказала, что для регистрации необходимо внести 250 долларов США. Впоследствии в период с декабря 2017 года по март 2018 года жительница Кузнецка с целью получения прибыли в ходе биржевых торгов несколькими платежами перечислила 354 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.