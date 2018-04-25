Экс-глава зареченского отдела УФССП получил условный срок за злоупотребление полномочиями Криминал

Заречный, 25 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено бывшему начальнику зареченского городского отдела судебных приставов управления ФССП России по Пензенской области Андрею Ушакову, который признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Андрей Ушаков, являясь начальником зареченского отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области, знал, что в производстве у подчиненного находится дело по принудительному взысканию задолженности в размере более 80 млн. рублей в отношении его близкого знакомого – бывшего директора МУП «ЖСКХ» Заречного. Желая помочь приятелю, он дал указание своим сотрудникам не готовить в отношении него никаких документов об исполнительном производстве», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что это привело к недополучению крупной денежной суммы и, как следствие, к существенному нарушению прав и законных интересов производственного объединения «Старт», управления ФАС России по Пензенской области, ООО «Энергоресурс», государственной инспекции труда и еще ряда организаций и учреждений.

«Кроме того, противоправные действия должностного лица отрицательно повлияли на нормальную работу и подорвали авторитет и деловую репутацию УФССП как государственного органа», — сказали в УФСБ.

В управлении уточнили, что, в соответствии с приговором суда, который вступил в законную силу, Андрей Ушаков лишен права занимать должности с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год.