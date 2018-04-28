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Установлены личности мужчин, обокравших почту и магазин в пензенском селе

09:24 | 28.04.2018 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность четверых жителей Каменского района Пензенской области к серии краж в селе Кирово, где злоумышленники похитили из почтового отделения товар на 7 тыс. рублей, а из местного магазина — продукцию на 28 тыс. рублей и наличные в сумме 18 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Установлены личности мужчин, обокравших почту и магазин в пензенском селе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

«Установлено, что они заранее спланировали преступление и с этой целью приехали в Сердобский район на автомобиле одного из подельников», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что трое злоумышленников заключены под стражу, а четвертый находится под подпиской о невыезде.

«Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме», — добавили в УМВД.

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