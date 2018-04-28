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К 13 годам колонии приговорен житель Сосновоборска, зарубивший гостя топором

15:58 | 28.04.2018 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Житель поселка Сосновоборск Пензенской области 1961 года рождения, который признан судом виновным в убийстве приятеля, приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии особого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

К 13 годам колонии приговорен житель Сосновоборска, зарубивший гостя топором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале января 2018 года 56-летний мужчина находился у себя дома и распивал спиртное с приятелем 1978 года рождения, последний остался у него ночевать. После того, как оба легли спать, гость начал нецензурно выражаться в адрес хозяина. Мужчина предупредил потерпевшего, что если он не прекратит, то  убьет его, однако тот не реагировал на предупреждения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, разозлившись, хозяин жилища взял топор и минимум дважды ударил в область шеи приятеля, причинив ему раны с последующей травматической ампутацией головы.

«Осознав, что он совершил убийство, мужчина оттащил тело потерпевшего сначала к оврагу, расположенному недалеко от его дома, а затем — на территорию своего огорода», — уточнила представитель следственного управления.

По словам Татьяны Махницкой, труп был обнаружен полицейским 16 января в ходе выяснения обстоятельств исчезновения мужчины.

Она отметила, что ранее виновный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и угрозу убийством.

Приговор в отношении него пока не вступил в законную силу.

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