Житель Пензы спустил чужие деньги на игровые автоматы и долги Криминал

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Житель Пензы, который получил деньги на ремонт чужой квартиры, но потратил их на игровые автоматы и оплату долгов, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда, в январе 2017 года злоумышленник договорился с потерпевшей сделать ремонт в некоторых комнатах ее квартиры до середины февраля.

«Стоимость работ и строительных материалов по устному соглашению сторон составляла 80 тыс. рублей, которые мужчина получил от заказчицы в полном объеме. Однако к исполнению взятых на себя обязательств он не приступил, а указанную сумму растратил, проиграв сразу же 30 тыс. рублей в автоматы и расплатившись по долгам», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что пензенцу назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

«Поскольку мужчина не вернул потерпевшей растраченную сумму, с него также взыскан имущественный ущерб в размере 80 тыс. рублей», — сказал представитель суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.