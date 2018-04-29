EN
18:11:44 Воскресенье, 29 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменском района мужчина, откликнувшийся на просьбу о помощи, стал жертвой мошенничества

11:40 | 29.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. 46-летний житель Каменского района Пензенской области, откликнувшийся на просьбу о помощи, попался на уловку мошенника.

В Каменском района мужчина, откликнувшийся на просьбу о помощи, стал жертвой мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, ему позвонил мужчина, который выдал себя за арендатора гаража, и попросил денег в долг, чтобы погасить кредит, пообещав вернуть их вместе с очередной оплатой.

«Гражданин перечислил на электронный кошелек 3 тыс. 100 рублей, а неделю спустя арендатор гаража пояснил ему, что денег взаймы не просил», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
Годовой доход депутата Михаила Лисина составил чуть более 143 тыс. рублей Годовой доход депутата Ольги Чистяковой составил около 254 тыс. рублей
В Лунино возбуждено дело в отношении подростка, нарвавшего конопли для знакомого Годовой доход депутата Валерия Плахуты составил более 408 тыс. рублей
Связывающий Пензу и Самару дневной экспресс за три года перевез более 500 тыс. пассажиров Годовой доход депутата Александра Климова составил около 476 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама