В Каменском района мужчина, откликнувшийся на просьбу о помощи, стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. 46-летний житель Каменского района Пензенской области, откликнувшийся на просьбу о помощи, попался на уловку мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, ему позвонил мужчина, который выдал себя за арендатора гаража, и попросил денег в долг, чтобы погасить кредит, пообещав вернуть их вместе с очередной оплатой.

«Гражданин перечислил на электронный кошелек 3 тыс. 100 рублей, а неделю спустя арендатор гаража пояснил ему, что денег взаймы не просил», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.