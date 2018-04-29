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В Лунино возбуждено дело в отношении подростка, нарвавшего конопли для знакомого

14:44 | 29.04.2018 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело о незаконном сбыте наркотического средства возбуждено в отношении несовершеннолетнего жителя Лунинского района Пензенской области.

В Лунино возбуждено дело в отношении подростка, нарвавшего конопли для знакомого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром 7 апреля житель села Ломовка 1998 года рождения попросил своего 16-летнего знакомого нарвать высохшей конопли и передать ему. Наркотическое средство таким способом он решил приобрести для личного употребления. Подросток сначала отказывался, но приятель, пообещав денежное вознаграждение, уговорил его», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в тот же день юноша выполнил просьбу и вечером, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ-2110», передал знакомому коробок с марихуаной, которая была изъята в ходе досмотра машины полицейскими 8 апреля.

«В отношении жителя села Ломовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Татьяна Махницкая отметила, что ранее подросток не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, в настоящее время решается вопрос о его постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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