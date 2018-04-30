Житель Грабово предстанет перед судом за убийство односельчанина Криминал

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. 33-летний житель села Грабово Бессоновского района Пензенской области, обвиняемый в убийстве односельчанина, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, вечером 23 февраля 2018 года мужчина 1984 года рождения распивал спиртное дома в селе Грабово. После 21.00 он решил сходить в магазин, чтобы приобрести еще алкоголя. На обратном пути он встретил своего знакомого 1992 года рождения, который начал напрашиваться к нему в гости, но ответил ему отказом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что затем 33-летний мужчина пошел пить спиртное в баню, спустя час к нему пришел этот же знакомый, попросив выпить, однако он снова ему отказал.

«В ответ пришедший начал выражаться в его адрес нецензурными выражениями и, со слов обвиняемого, попытался ударить. Мужчина оттолкнул от себя гостя, после чего увидел у него в руках нож. Он прижал знакомого к стене, не давая ему тем самым оказать сопротивление или покинуть помещение бани, отобрал нож и ударил его им в грудь, в результате чего тот скончался на месте происшествия», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что после совершения убийства мужчина решил скрыть следы преступления и сжег в печи бани куртку и ботинки погибшего, тело погрузил в свою автомашину «ВАЗ-21124» и утром 24 февраля вывез за пределы Грабово, оставив на обочине дороги на территории Александровского сельсовета Бессоновского района, а нож выбросил в поле по пути домой.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 26-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения груди, повлекшего острую кровопотерю. Житель села Грабово был задержан в тот же день в порядке ст. 91 УПК РФ, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия он признал вину», — пояснила она.