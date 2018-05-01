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Троих жителей Иссы будут судить за кражи

13:06 | 01.05.2018 | Криминал

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Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Трое жителей рабочего поселка Исса Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в серии краж, одна из которых была совершена более двух лет назад.

Троих жителей Иссы будут судить за кражи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 декабря 2015 года 16-летний житель Иссинского района договорился со своим знакомым 1999 года рождения незаконно проникнуть в подсобное помещение и похитить находившееся там имущество», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что добычей злоумышленников стали топливный и масляный насосы, генератор и другие запчасти на сумму свыше 9 тыс. рублей.

По ее словам, еще одна кража была совершена в октябре 2017 года в селе Еленовка, причем в ней также участвовал дядя несовершеннолетнего: злоумышленники похитили металлические кровельные листы с крыши одного из нежилых домов и со стен гаража общим весом 500 кг.

«2 ноября обвиняемые втроем вновь прибыли в село Еленовка и, воспользовавшись временным отсутствием хозяина дома, проникли в одно из жилищ. Они похитили холодильник, газовую плиту, изделия из цветного и черного металлов», — добавила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что, по версии следствия, в тот же день злоумышленники украли две алюминиевые трубы с крыши и ограждения дома.

«Двое обвиняемых 1999 года рождения ранее неоднократно попадали в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а мужчина 1979 года рождения привлекался к уголовной ответственности за совершение краж», — сказала собеседница агентства.

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