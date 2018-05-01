Жительница Заречного лишилась денег, пытаясь вернуть документы супруга Криминал

Заречный, 1 мая 2018. PenzaNews. 28-летняя жительница Заречного Пензенской области перевела 3 тыс. рублей мошеннице, пообещавшей вернуть утерянные документы ее супруга.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, ранее женщина разместила в интернете объявление с просьбой вернуть важные бумаги за вознаграждение.

«Через некоторое время на ее телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что готова отдать находку при условии перечисления 3 тыс. рублей. Женщина перевела запрашиваемую сумму на счет абонентского номера мобильной связи, однако документы не были возвращены, а телефоны собеседницы оказались отключены», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.