Жительница Пензы перевела мошенникам деньги ради получения кредита Криминал

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. 24-летняя жительница Пензы, разместившая на нескольких сайтах в интернете заявки на получение кредита с указанием своих паспортных и контактных данных, стала жертвой мошенничества.

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«Ей позвонил неизвестный, который представился специалистом банка. Он сказал, что собеседнице одобрен кредит на 200 тыс. рублей под 16,6% годовых, но необходимо оплатить страховку, комиссию за перевод и услуги курьера по доставке договора. Следуя условиям незнакомца, женщина перечислила 40 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что до настоящего времени она не получила ни договор, ни кредитную карту, а телефон незнакомца теперь недоступен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в полиции.