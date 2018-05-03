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Жительница Пензы перевела мошенникам деньги ради получения кредита

17:45 | 03.05.2018 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. 24-летняя жительница Пензы, разместившая на нескольких сайтах в интернете заявки на получение кредита с указанием своих паспортных и контактных данных, стала жертвой мошенничества.

Жительница Пензы перевела мошенникам деньги ради получения кредита

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ей позвонил неизвестный, который представился специалистом банка. Он сказал, что собеседнице одобрен кредит на 200 тыс. рублей под 16,6% годовых, но необходимо оплатить страховку, комиссию за перевод и услуги курьера по доставке договора. Следуя условиям незнакомца, женщина перечислила 40 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что до настоящего времени она не получила ни договор, ни кредитную карту, а телефон незнакомца теперь недоступен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в полиции.

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