В Пензе бывший замначальника ИК №4 предстанет перед судом за взятку Криминал

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Бывший заместитель начальника – начальник центра трудовой адаптации осужденных пензенской исправительной колонии №4 предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 180 тыс. рублей за положительную характеристику заключенного.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, в марте 2015 года один из осужденных попросил составить в отношении него положительные рапорты-характеристики о добросовестном отношении к труду, чтобы в дальнейшем иметь возможность перевестись в колонию-поселение или освободиться условно-досрочно.

«Замначальника ИК №4 согласился и потребовал за выполнение данных незаконных действий взятку в размере 500 тыс. рублей. При этом он указал, что деньги необходимо будет передать частями через посредника на банковскую карту, после чего предоставил ему номер счета еще одного осужденного из этой колонии — его водителя», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, с апреля 2015 года по август 2016 года заместитель начальника колонии, зная о том, что осужденный фактически не работает и не заслуживает поощрений, лично составил как минимум один положительный рапорт, а также давал поручения подчиненным писать подобные характеристики.

«В мае 2016 года на заседании административной комиссии ФКУ ИК №4 рассмотрено заявление осужденного об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение, которое было удовлетворено, а необходимый пакет документов, в том числе и о поощрениях за работу на промышленной зоне колонии, направлен в Железнодорожный районный суд Пензы, который вынес решение об отказе в удовлетворении представления», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что по рекомендации замглавы колонии осужденный в июле 2016 года решил самостоятельно обратиться в суд с аналогичным ходатайством.

«В августе того же года сотрудники исправительного учреждения составили еще одну характеристику, содержащую сведения о поощрениях осужденного за работу на промышленной зоне и о полном погашении им исковых задолженностей, которая была направлена в суд. 22 августа 2016 года на основании представленных документов судом вынесено решение об удовлетворении ходатайства осужденного о переводе на оставшийся срок наказания в колонию-поселение при ИК №4, где он впоследствии был трудоустроен водителем замначальника исправительного учреждения», — сказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.

По ее словам, за свои незаконные незаконные действия мужчина получил чуть более 180 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила Татьяна Махницкая.