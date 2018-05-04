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В Пензе будут судить мужчину, ударившего сотрудника Росгвардии молотком

18:45 | 04.05.2018 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 31-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, краже и покушении на хищение чужого имущества.

В Пензе будут судить мужчину, ударившего сотрудника Росгвардии молотком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром 14 января 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить хищение из автомашины «ВАЗ-2106», припаркованной на улице Толстого», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, добавив, что добычей злоумышленника стали две акустические колонки, автомагнитола и аккумулятор.

По ее словам, после этого, проходя мимо дома на улице Герцена, он попытался совершить еще одну кражу из автомашины «ВАЗ-21102», но был застигнут на месте преступления сотрудниками Росгвардии.

«Мужчина взял с переднего сиденья автомашины молоток и нанес им не менее двух ударов по голове и руке сотрудника вневедомственной охраны по городу Пензе», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что затем страж порядка выбил молоток из рук злоумышленника и потребовал успокоиться, однако тот достал из кармана нож и замахнулся на сотрудника Росгвардии, который сумел его обезвредить.

«По решению суда обвиняемый на весь период следствия был заключен под стражу», — отметила представитель следственного управления.

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