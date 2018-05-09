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В Нижнеломовском районе мошенник обманул владельца инвалидной коляски

11:52 | 09.05.2018 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. 33-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области, разместивший в интернете объявление о продаже инвалидной коляски, стал жертвой мошенничества.

В Нижнеломовском районе мошенник обманул владельца инвалидной коляски

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после передачи запрашиваемых сведений мужчина обнаружил списание со счета карты денежных средств в размере 12 тыс. 900 рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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