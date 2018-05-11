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В Пензенской области с начала года возбуждено три уголовных дела о коррупции

11:06 | 11.05.2018 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Три уголовных дела коррупционной направленности возбуждено в Пензенской области за I квартал 2018 года по по материалам прокурорских проверок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, уточнив при этом, что всего за данный период выявлено 324 нарушения.

В Пензенской области с начала года возбуждено три уголовных дела о коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С целью их устранения внесено 188 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 116 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 36 лиц. На незаконные правовые акты в сфере противодействия коррупции принесено 83 протеста, в суды направлено два заявления», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в связи с нарушением порядка трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих за три месяца возбуждено 14 административных дел.

«В настоящее время рассмотрено 10 из них. К административной ответственности привлечены четыре юридических и шесть должностных лиц. Им назначены штрафы в общей сумме 380 тыс. рублей. Они оплачены в полном объеме», — пояснили в надзорном ведомстве.

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