В Бековском районе расследуют дело об удушении веткой женщины, избитой лопатой и топором Криминал

Беково, 12 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту насильственной смерти женщины 1976 года рождения, которую избили лопатой и обухом топора, а затем удушили веткой дерева в селе Вертуновка Бековского района Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, утром 8 мая местный житель 1985 года рождения распивал спиртное около дома односельчанина.

«В это время у него в гостях находилась женщина 1976 года рождения. Мужчина потребовал, чтобы она ушла, не желая находиться в ее обществе. Та уходить не собиралась, но, получив от злоумышленника не менее двух ударов рукой по голове, покинула жилище», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, затем мужчина вместе со знакомой отправился к товарищу, у которого дома находилась его сожительница и ее племянница — та самая женщина, которую он до этого вынудил уйти.

«Подходя к дому, они увидели, как тетя обухом топора несколько раз в ходе ссоры ударила родственницу. Мужчина отобрал у нее топор, и они продолжили распивать алкоголь дома, куда вскоре зашла побитая женщина. Вся компания начала ее выгонять. Поскольку та не уходила, мужчина ударил ее лопатой в затылок», — добавила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.

Татьяна Махницкая уточнила, что недалеко от дома, разозлившись, он набросился на женщину, начав душить ее сорванной с дерева веткой, а когда отпустил жертву, она упала на землю.

«Он еще раз сдавил шею женщины прутом и отошел, после чего компания продолжила распивать алкоголь. Утром следующего дня хозяйка дома вышла во двор и поняла, что потерпевшая скончалась. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от механической асфиксии при сдавливании шеи», — пояснила она.

По словам Татьяны Махницкой, устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного топором, с целью дальнейшего решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности родственницы.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в убийстве. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы», — добавила помощник прокурора.