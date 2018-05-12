Зарубивший гостя топором житель Мокшанского района приговорен к 9 годам колонии Криминал

Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Мужчина 1988 года рождения приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство случайного знакомого, оказавшегося у него в гостях в селе Нечаевка Мокшанского района Пензенской области.

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«16 февраля мужчина 1988 года рождения вернулся домой ночью. Его матери дома не оказалось, но у них в гостях находились четверо местных жителей и незнакомый ему ранее мужчина, которые распивали спиртное. Хозяин дома присоединился к ним. Утром односельчане разошлись по домам, а новый знакомый остался, и они вдвоем продолжили употреблять алкоголь. После того как спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что на этой почве между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

«Хозяин дома несколько раз ударил гостя ногой по пояснице и по голове, после чего стал его душить. Затем он взял топор, лежащий около печи, и начал наносить им множественные удары по голове и телу мужчины, который уже после первых ударов упал на пол. Остановился он лишь тогда, когда понял, что тот не подает признаков жизни», — пояснила собеседница агентства.

«На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства злоумышленник по решению суда находился под стражей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.