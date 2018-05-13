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Семь человек задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Пензе и Заречном

12:11 | 13.05.2018 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Семь человек в возрасте от 20 до 29 лет задержаны по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории Пензы и Заречного. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Семь человек задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Пензе и Заречном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Часть злоумышленников отвечала за фасовку наркотических средств на мелкие партии и раскладку их по потайным местам для дальнейшей передачи потребителям. Организаторы занимались доставкой криминального груза из-за пределов региона и финансовыми вопросами», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что у участников группы изъято более 1,5 кг наркотических средств — гашиша, амфетамина и метадона.

«В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

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