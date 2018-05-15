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В Пензе осужден мужчина, более 20 раз ударивший приятеля ножом

10:57 | 15.05.2018 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год назначено в Пензе 65-летнему мужчине, который признан судом виновным в убийстве школьного товарища. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе осужден мужчина, более 20 раз ударивший приятеля ножом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 27 декабря 2017 года мужчина 1952 года рождения находился в гостях у потерпевшего, с которым он поддерживал дружеские отношения со школы. Последний проживал на улице Львовской в Пензе. По случаю встречи мужчины решили употребить алкоголь. В процессе общения между приятелями возникла ссора; из-за чего именно, злоумышленник в ходе первоначальных допросов вспомнить не смог, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения. Он лишь пояснил, что в доме, кроме него и потерпевшего, больше никого не было», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сначала злоумышленник утверждал, что схватил нож в ходе драки, а когда пришел в себя, товарищ уже был убит, однако впоследствии мужчина изменил показания, заявив, что в смерти приятеля он невиновен.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что погибшему в общей сложности нанесено не менее 21 удара ножом в область грудной клетки, живота, головы», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что, несмотря на отрицание мужчиной своей вины, по делу была собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о его причастности к убийству.

«Приговор не вступил в законную силу», — пояснила она.

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