Под Пензой экс-полицейский приговорен к лишению свободы за взятку в 13 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Бывший инспектор ДПС приговорен в Пензенской области к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима за взятку в размере 13 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, утром 14 декабря 2017 года сотрудник Госавтоинспекции остановил в Мокшанском районе фуру «Renault Premium» с нечитаемыми регистрационными номерами.

По ее словам, в процессе оформления протокола выяснилось, что водитель совершил еще одно правонарушение — из-за долгов он был ограничен в праве управления транспортными средствами, однако все равно сел за руль.

«За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения специального права управления транспортным средством на срок до 1 года. Соответствующий административный протокол в отношении нарушителя был также составлен сотрудником полиции. После этого инспектор ДПС потребовал от водителя передать ему денежные средства в сумме не менее 25 тыс. рублей за уничтожение административного протокола по ст. 17.17 КоАП РФ и ненаправление его в суд для дальнейшего привлечения к ответственности», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что у водителя не было с собой такой суммы, поэтому он договорился, что снимет деньги в банкомате в одном из близлежащих населенных пунктов, а в качестве гарантии автомобилист оставил инспектору свои документы.

«Отъехав, мужчина сообщил по телефону в управление МВД России по Пензенской области о незаконных действиях полицейского. Через некоторое время инспектор ДПС, находясь на территории Бессоновского района, получил от водителя машины «Renault Premium» часть требуемой суммы в размере 13 тыс. рублей. После этого противоправные действия полицейского были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия на месте задержания», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая добавила, что, помимо наказания в виде лишения свободы, бывшему полицейскому назначен штраф в размере 260 тыс. рублей, а также он на 2 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила она.