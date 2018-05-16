Под Пензой мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство квартиранта Криминал

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Засечного Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве квартиранта.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, с июня 2017 года мужчина 1982 года рождения жил в квартире знакомого, причем со временем он стал вести себя как хозяин, что не нравилось владельцу жилища.

«Вечером 26 января 2018 года мужчина 1960 года рождения находился в квартире по месту жительства. В это время пришел его знакомый […] в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора на почве того, что потерпевший без разрешения начал переключать телевизионные каналы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе конфликта квартирант ударил приятеля и вышел на балкон, а тот схватил кухонный нож и впоследствии призвал приятеля перестать вести себя неподобающим образом, однако эти слова не возымели действия.

«Мужчина, не говоря ни слова, ударил хозяина квартиры еще раз кулаком в лицо. Тот, держа в руке нож, нанес им не менее семи ударов в область грудной клетки и левого предплечья молодого человека», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

«Приговор суда вступил в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.