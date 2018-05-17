В Пензе вступил в силу приговор группе наркосбытчиков Криминал

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым 14 человек в возрасте от 20 лет до 31 года признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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«В марте 2016 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали преступную группу, в которую входили и 14 подсудимых, 13 из которых — жители Пензы и области, а один — из Саратова. Используя программное обеспечение и платежные системы, была организована схема работы интернет-магазина, через который путем тайников и закладок производился сбыт наркотических веществ в особо крупном размере», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что в группе действовало четкое распределение ролей — от розничного курьера-закладчика, до руководителя.

«Размер изъятых у злоумышленников наркотических средств варьировался от особо крупного — около 1 кг и крупного — от 191 до 2,7 грамма до значительного — в пределах 1 грамма», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что сбытчики не довели преступления до конца, поскольку после размещения части наркотика в закладках они были задержаны.

«Учитывая роли каждого в совершении преступления, подсудимым были назначены наказания в виде лишения на срок от 4 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении девяти человек были поданы апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения», — сказала она.