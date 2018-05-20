Житель Пензы перевел незнакомцу 45 тыс. рублей, пытаясь продать землю в Рамзае Криминал

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. 38-летний житель Пензы, разместивший на нескольких сайтах объявления о продаже земельного участка в селе Рамзай, стал жертвой мошенничества.

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«На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести участок. Под предлогом перечисления задатка он попросил продиктовать номер карты и подключить услугу «Мобильный банк» к номерам, которые он назовет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленник попросил автора объявления перевести со своей карты на два номера мобильной связи 45 тыс. рублей, которые он пообещал вернуть вместе с задатком в 20 тыс. рублей.

В полиции отметили, что мужчина перечислил деньги, однако незнакомец свои обещания не выполнил, а его телефон оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в УМВД.