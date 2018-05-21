Под Пензой продавец средств пожаротушения подозреваются в краже Криминал

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Житель Пензы, занимающийся продажей средств пожаротушения, подозревается в краже 40 тыс. рублей из квартиры пенсионерки в Чаадаевке.

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«Полицейские установили, что денежные средства пропали после визита двоих молодых людей, которые предлагали приобрести первичные средства пожаротушения. Женщина пояснила, что незнакомцы уже посещали ее зимой 2018 года, когда она купила у них товар. Во время повторного визита неизвестные вновь пытались продать ей комплекты, однако услышали отказ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что один из молодых людей, зная о сбережениях в шкафу, похитил их, пока его напарник отвлекал хозяйку.

«Оставив четыре комплекта товара, продавец и его товарищ ушли», — уточнили в УМВД.

В полиции отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По его словам, похищенные деньги он сдал в качестве выручки директору организации, на которую работал. Впоследствии он обязался возместить ущерб, причиненный потерпевшей», — сказали в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.