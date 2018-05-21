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Под Пензой продавец средств пожаротушения подозреваются в краже

16:29 | 21.05.2018 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Житель Пензы, занимающийся продажей средств пожаротушения, подозревается в краже 40 тыс. рублей из квартиры пенсионерки в Чаадаевке.

Под Пензой продавец средств пожаротушения подозреваются в краже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полицейские установили, что денежные средства пропали после визита двоих молодых людей, которые предлагали приобрести первичные средства пожаротушения. Женщина пояснила, что незнакомцы уже посещали ее зимой 2018 года, когда она купила у них товар. Во время повторного визита неизвестные вновь пытались продать ей комплекты, однако услышали отказ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что один из молодых людей, зная о сбережениях в шкафу, похитил их, пока его напарник отвлекал хозяйку.

«Оставив четыре комплекта товара, продавец и его товарищ ушли», — уточнили в УМВД.

В полиции отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По его словам, похищенные деньги он сдал в качестве выручки директору организации, на которую работал. Впоследствии он обязался возместить ущерб, причиненный потерпевшей», — сказали в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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