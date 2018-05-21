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На уроженца Пензы завели дело из-за граффити в Санкт-Петербурге

18:54 | 21.05.2018 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм» возбуждено в отношении уроженца Пензы, который подозревается в порче имущества, относящегося к транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга.

На уроженца Пензы завели дело из-за граффити в Санкт-Петербурге

Фото: Сзфоут.мвд.рф

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 26-летний уроженец Пензы умышлено, используя приобретенные заранее аэрозольные баллоны с краской и осознавая противоправность своих деяний, нанес рисунок в стиле граффити на бетонную опору железнодорожного моста на перегоне между станциями Боровая и Воздухоплавательный парк», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что ущерб от действий злоумышленника составил 43 тыс. рублей.

В транспортной полиции добавили также, что подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

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