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В Тамале суд рассмотрит дело о смерти мужчины после ссоры из-за девушки

17:43 | 23.05.2018 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Суд в ближайшее время рассмотрит по существу уголовное дело о трагической смерти молодого мужчины после конфликта со своим знакомым в рабочем поселке Тамала Пензенской области.

В Тамале суд рассмотрит дело о смерти мужчины после ссоры из-за девушки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый 29 декабря 2017 года в период времени с 21.00 до 23.44, находясь в состоянии алкогольного опьянения напротив домовладения №59 по улице Степана Разина, начал конфликтовать с потерпевшим. В ходе ссоры, произошедшей из-за девушки, он нанес не менее двух ударов руками в область головы пострадавшего», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она уточнила, что мужчина 1989 года рождения скончался от черепно-мозговой травмы в больнице, не приходя в сознание более двух месяцев.

«После смерти потерпевшего злоумышленнику было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — пояснила собеседница агентства.

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