EN
16:48:32 Пятница, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе таксист осужден за кражу клатча с билетами на концерты Билана и Лазарева

10:36 | 25.05.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено в Пензе 48-летнему водителю такси, который признан судом виновным в краже у пассажирки клатча с деньгами в сумме 21 тыс. рублей, а также билетами на концерты Димы Билана и Сергея Лазарева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

В Пензе таксист осужден за кражу клатча с билетами на концерты Билана и Лазарева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, преступление было совершено 11 февраля 2018 года.

«Водитель обнаружил на заднем сиденье автомобиля женскую сумку — клатч фирмы «Prada» — с находившимися в ней тремя билетами на выступление певца Димы Билана на 4 марта 2018 года и двумя — на концерт Сергея Лазарева на 27 апреля, а также деньгами. Злоумышленник поднял клатч и, воспользовавшись тем, что пассажиры в салоне отсутствовали и за ним никто не наблюдал, тайно похитил сумку», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что таксист полностью согласился с обстоятельствами совершенного преступления, и дело было рассмотрено в особом порядке.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — отметил представитель суда.

Загрузка...
Читайте также
Представителей МСП наградили в Пензе в преддверии Дня российского предпринимательства В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру
Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов В Пензе пациенты туберкулезной больницы получат продуктовые наборы
Пензенский губернатор предложил ВЭБу снизить ставку для завода «Азия Цемент» Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама