В Пензе таксист осужден за кражу клатча с билетами на концерты Билана и Лазарева Криминал

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено в Пензе 48-летнему водителю такси, который признан судом виновным в краже у пассажирки клатча с деньгами в сумме 21 тыс. рублей, а также билетами на концерты Димы Билана и Сергея Лазарева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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По его словам, преступление было совершено 11 февраля 2018 года.

«Водитель обнаружил на заднем сиденье автомобиля женскую сумку — клатч фирмы «Prada» — с находившимися в ней тремя билетами на выступление певца Димы Билана на 4 марта 2018 года и двумя — на концерт Сергея Лазарева на 27 апреля, а также деньгами. Злоумышленник поднял клатч и, воспользовавшись тем, что пассажиры в салоне отсутствовали и за ним никто не наблюдал, тайно похитил сумку», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что таксист полностью согласился с обстоятельствами совершенного преступления, и дело было рассмотрено в особом порядке.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — отметил представитель суда.