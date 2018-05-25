В Пензе раненный ножом мужчина заявил, что упал на арматуру Криминал

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции выяснили, что 54-летний мужчина, доставленный из квартиры дома на улице Попова в Пензе в больницу с проникающим колото-резаным ранением, солгал об обстоятельствах получения телесных повреждений.

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«Он самовольно покинул лечебное учреждение, пояснив, что рану получил при падении на металлическую арматуру возле дома», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе проведенной проверки стражи порядка восстановили истинную картину случившегося.

«Установлено, что в общем коридоре общежития по месту жительства 70-летний сосед ударил ножом пострадавшего в область живота. Он признался в содеянном», — сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.