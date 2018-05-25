Условный срок получил сотрудник полиции, избивший мужчину в Пензе Криминал

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года назначено сотруднику полиции, избившему мужчину в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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«В ночь на 2 января 2018 года осужденный 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе-бара, расположенного по улице Урицкого в Пензе, в ходе ссоры с потерпевшим из-за девушки нанес последнему не менее десяти ударов в область головы, туловища и ног, в результате которых потерпевший потеряв равновесие, упал на пол», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что затем злоумышленник, состоявший в то время в должности водителя группы обслуживания дежурной части отдела МВД РФ по Бессоновскому району, схватил лежавшего на полу потерпевшего за одежду и, вытащив на улицу, еще несколько раз ударил его руками и ногами.

«Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, расценивающейся как тяжкий вред здоровью», — уточнила Наталия Фомина.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.