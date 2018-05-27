В Пензе мужчина с ножом напал на продавца торгового павильона Криминал

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Пензы, который обвиняется в разбойном нападении на торговый павильон, расположенный в Железнодорожном районе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в момент совершения преступления в помещении находилась лишь продавец.

«Со слов потерпевшей, мужчина зашел в торговый павильон, где достал из кармана брюк заранее приготовленный раскладной нож. Испугавшись вида оружия, продавец стала кричать и звать на помощь, после чего злоумышленник закрыл дверь, приставил нож к ее грудной клетке и, высказав угрозы, потребовал отдать ему денежные средства», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что добычей злоумышленника стали денежные средства в размере 2 тыс. 100 рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.