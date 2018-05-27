В Пензенской области несовершеннолетнего поймали пьяным за рулем Криминал

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Камешкирского района Пензенской области, управлявший автомобилем «ВАЗ-2106», который был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге между селами Лапшово и Кулясово, находился в состоянии опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

В полиции пояснили, что в связи с этим в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Санкция ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.