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На проспекте Победы в Пензе закрыт нелегальный игорный клуб

13:49 | 28.05.2018 | Криминал

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального игорного клуба, работавшего на проспекте Победы в Пензе.

На проспекте Победы в Пензе закрыт нелегальный игорный клуб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее 28 апреля подозреваемый 1968 года рождения и не установленные следствием лица из числа работников игорного клуба сняли в аренду подвальное помещение в доме по проспекту Победы. Впоследствии они приобрели не менее 15 единиц игрового оборудования», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она пояснила, что в заведении были приняты меры конспирации — какая-либо вывеска отсутствовала, в зал пускали только «своих», велось видеонаблюдение.

«Тем не менее, спецоперация по изобличению незаконной деятельности была успешно реализована», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«Продолжается выполнение всех необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — сказала представитель ведомства.

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