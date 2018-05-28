На проспекте Победы в Пензе закрыт нелегальный игорный клуб
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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального игорного клуба, работавшего на проспекте Победы в Пензе.
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«По данным следствия, не позднее 28 апреля подозреваемый 1968 года рождения и не установленные следствием лица из числа работников игорного клуба сняли в аренду подвальное помещение в доме по проспекту Победы. Впоследствии они приобрели не менее 15 единиц игрового оборудования», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.
Она пояснила, что в заведении были приняты меры конспирации — какая-либо вывеска отсутствовала, в зал пускали только «своих», велось видеонаблюдение.
«Тем не менее, спецоперация по изобличению незаконной деятельности была успешно реализована», — отметила собеседница агентства.
Наталия Фомина добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
«Продолжается выполнение всех необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — сказала представитель ведомства.